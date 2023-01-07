Зеленский приостановил гражданство 13 священников Московского патриархата, - СМИ

Указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но по информации источников издания LB.ua , в частности, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ.

В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которому СБУ вручило подозрение в госизмене. По имеющейся информации, он владеет российским паспортом. Также речь идет о викарии Тульчинской епархии, епископе Ладыжинском Сергии, который к Ионафану очень близок.

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Как изданию удалось выяснить, соответствующее уведомление – об утрате гражданства указанными лицами – получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам в дальнейшем они могут быть депортированы.

Напомним: 12 октября СБУ провела обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана, в мире известного как Анатолий Елецких.

18 ноября Винницкому митрополиту УПЦ МП Ионафану, который разжигал межконфессиональную рознь и поддерживал политику Кремля, объявили новые подозрения .

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