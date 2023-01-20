Зеленский принял верительные грамоты у послов Кипра, Австрии, Финляндии и Ливии

Об этом сообщили в Офисе президента Украины

Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Республики Кипр Михалиса Захариоглу, посла Республики Австрия Арада Бенке, посла Финляндской Республики Яакко Лехтовирты и посла Государства Ливия Осамы Аблгасема, начинающих дипломатическую миссию в нашей стране.

Глава государства поблагодарил новоназначенных послов за солидарность и то, что в такое сложное время они находятся вместе с украинцами в Киеве, "особенно сейчас, когда Украина находится под регулярными массированными ракетными обстрелами со стороны государства-террориста".

Принимая верительные грамоты у посла Кипра, Зеленский отметил гуманитарную помощь, оказываемую Кипром Украине с начала широкомасштабного российского вторжения, а также поддержку нашей страны на международных площадках.

В разговоре с послом Австрии Зеленский поблагодарил эту страну за активную гуманитарную поддержку Украины и наших граждан, отдельно отметив теплое отношение австрийцев к вынужденным переселенцам из Украины. Президент призвал Австрию активно вовлекаться в практическое воплощение международных инициатив: формулы мира, Grain from Ukraine и создание международного трибунала за преступление российской агрессии.

Посла Финляндии Зеленский поблагодарил за принятый накануне двенадцатый пакет оборонной поддержки. и выразил надежду на поддержку курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

Во время разговора с послом Ливии Зеленский отметил, что Украина заинтересована выйти "на другой уровень отношений между нашими государствами". Он пригласил Ливию присоединиться к реализации формулы мира, а также инициативы Grain from Ukraine. Кроме того, добавил, что Украина заинтересована в расширении представительства отечественного бизнеса в Африке и намерена усилить свое дипломатическое присутствие на континенте уже в этом году.

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