Зеленский принял верительные грамоты пяти новых послов
Президент Владимир Зеленский 21 июня принял верительные грамоты новых послов Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Королевства Норвегия Хелене Санд Андресен, посла Швейцарской Конфедерации Феликса Бауманна, посла Азербайджанской Республики Сеймура Мардалиева, посла Исламской Республики Пакистан Надира Хана и Посла Исландии Ханнеса Хеймиссона, которые начали.
Церемония вручения верительных грамот послов традиционно прошла на территории Национального заповедника "София Киевская".
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