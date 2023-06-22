Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Королевства Норвегия Хелене Санд Андресен, посла Швейцарской Конфедерации Феликса Бауманна, посла Азербайджанской Республики Сеймура Мардалиева, посла Исламской Республики Пакистан Надира Хана и Посла Исландии Ханнеса Хеймиссона, которые начали.

Церемония вручения верительных грамот послов традиционно прошла на территории Национального заповедника "София Киевская".