Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран и ЕС

Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран и ЕС

28 сентября, 2023 четверг
03:58
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Франции, Великобритании, Канады, Эстонии, Венгрии, Словении и ЕС

Торжественная церемония традиционно прошла на территории Национального заповедника "София Киевская", информирует сайт Президента Украины.

"В ходе разговора с французским Послом Гаэлем Весьером глава государства поблагодарил Францию и Президента Эмманюэля Макрона за оборонную и гуманитарную поддержку нашей страны во времена развязанной Россией полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

Во время встречи с Послом Великобритании Мартином Гаррисом отмечалось беспрецедентно прочное партнерство между двумя странами. Президент Украины остановился на ключевых приоритетах дальнейшего оборонного сотрудничества, отметив необходимость усиления украинской системы ПВО.

С Послом Канады Наталью Цмоц были обсуждены договоренности, достигнутые во время недавнего визита Президента Украины в Канаду, который в очередной раз подтвердил особое партнерство между двумя странами.

Во время встречи с Послом Эстонской Республики Зеленский поблагодарил Эстонию за непоколебимую и предметную поддержку Украины во время полномасштабной российской агрессии.

Со своей стороны Посол Аннели Кольк отметила, что для нее честь работать в Украине и находиться сегодня среди украинцев, она мечтала об этом.

Общаясь с Послом Словении Матеей Превольшек, Глава Украинского государства отметил значительную помощь со стороны этой страны, прежде всего 10 пакетов оборонной поддержки, а также гуманитарную помощь, оказанную с начала широкомасштабной российской агрессии.

В ходе встречи с Послом Венгрии Анталом Хеизером Владимир Зеленский выразил надежду на участие венгерского руководства во втором Международном саммите по продовольственной безопасности.

Поздравляя с назначением нового Посла ЕС в Украине Катарину Матернову, Президент отметил, что евроинтеграция является одним из ключевых приоритетов для нашей страны, очень важной для всего украинского общества – и для гражданских, и для военных.

"У нас есть вызов, но очень приятный для нас – начать переговоры по поводу будущего членства в ЕС", – отметил Владимир Зеленский.

  • Напомним, 21 июня президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты новых послов Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.
ЕС
Франция
Эстония
Словения
Владимир Зеленский
Венгрия
Великобритания
Читайте также:
ПВК Вагнера
27 сентября, 2023 среда
В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев на фронт и назвали их количество в Украине
осінній дощ
26 сентября, 2023 вторник
Дожди и прохлада ждут украинцев: синоптик Наталья Диденко рассказала когда именно
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
26 сентября, 2023 вторник
Начинается настоящая конкуренция между иностранными производителями в поставках новых вооружений для ВСУ. Колонка Сергея Згурца
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
28 сентября
04:54
Обновлено
В Армению из Нагорного Карабаха выехало более 53 тыс. беженцев
04:26
В ISW предполагают, что Силы обороны совершили прорыв на линии Роботино - Вербовое
03:30
Обновлено
Институт украиноведения избрал заместителем главы Веденеева. Экс-глава УИНП Вятрович назвал назначение недопустимым
03:02
В столице Узбекистана большой пожар: предварительно – от удара молнии взорвались электромобили
02:37
Британский актер Марк Стронг стал послом платформы United24
02:09
Обновлено
Ночная атака на Украину: "шахеды" кружат над южными областями
01:52
Дональд Туск
Лидер польской оппозиции Туск призвал увеличить военную помощь Украине
01:24
На фото акция в поддержку Украины в Кракове
ЕС может продлить временную защиту для украинцев до марта 2025 года
00:49
Зеленский: военным нужно больше ПВО, будут отдельные поручения по международному направлению
00:28
Польша предлагает передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве
00:03
Олег Николенко
Россия не должна вернуться в Совет ООН по правам человека, пока не понесет ответственность за все преступления, - МИД
2023, среда
27 сентября
23:35
"Это была ошибка": Трюдо извинился за приглашение в парламент Канады ветерана дивизии СС "Галичина"
22:35
Алексей Навальный
Навального на год поместили в одиночную камеру
22:32
Эксклюзив
минкульт
До конца года в Украине заработает нацсовет по фиксации повреждений культурного наследия на ВОТ, - Минкульт
21:57
Российские киберспортсмены выиграли турнир, но из-за гражданства РФ им не выплатили призовые
20:58
Рефат Чубаров
Следующий удар нужно делать по Москве: мы на это способны, - Рефат Чубаров
20:33
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На линии Купянск - Сватово - Креминная оккупанты перебазируются: ВСУ сдерживают попытку врага продвигаться. Колонка Сергея Згурца
20:23
Обновлено
"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины. Расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
20:21
Шеремет
Дело об убийстве Шеремета начали рассматривать сначала
20:16
Над Николаевом сбили российский беспилотник
20:12
Эксклюзив
гривна доллар
Экономист объяснил, что может повлиять на изменение курса валют
20:03
Враг наращивает минно-взрывные заграждения на Бахмутском направлении, - Генштаб
20:02
OPINION
Мыколе Рябчуку – 70
20:00
Обзор
Победные новости 581-го дня войны: командующий Тарнавский анонсировал хорошие новости из Таврии, а оккупанты готовятся к обороне в Крыму
19:19
В Ирландии изъяли рекордную партию кокаина весом более 2 тонн
18:55
Эксклюзив
Олег Синютка
"Власть хочет создать новый коррупционный котел": нардеп Синютка о ситуации с "военным" НДФЛ
18:52
РФ запустила фейк, что во Франции украинских беженцев выгнали из приюта ради африканских нелегалов
18:47
Обновлено
Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Украины
18:44
Запрет на экспорт зерна был бы знаком, что мы не хотим помогать Украине, — премьер Румынии
18:38
Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения
18:24
Замена Шуфричу: общественность требует назначить нового председателя Комитета по свободе слова
18:20
"Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук
18:18
Польская оппозиция: в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго
17:50
ЗАЭС
Россияне могут создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, – Галущенко
17:43
Министерство обороны Украины
В Минобороны рассказали, будут ли наращивать темпы мобилизации в Украине
17:41
Россияне подготовили огневые позиции на пляжах Евпатории, - партизаны
17:34
АЗК Glusco
Сеть АЗС, принадлежавшая Медведчуку, перешла в управление Укрнафты
17:23
Эксклюзив
В Харькове проводят антитеррористическую операцию: депутат райсовета рассказал детали
17:21
В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV