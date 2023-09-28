Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран и ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Франции, Великобритании, Канады, Эстонии, Венгрии, Словении и ЕС
Торжественная церемония традиционно прошла на территории Национального заповедника "София Киевская", информирует сайт Президента Украины.
"В ходе разговора с французским Послом Гаэлем Весьером глава государства поблагодарил Францию и Президента Эмманюэля Макрона за оборонную и гуманитарную поддержку нашей страны во времена развязанной Россией полномасштабной войны", - говорится в сообщении.
Во время встречи с Послом Великобритании Мартином Гаррисом отмечалось беспрецедентно прочное партнерство между двумя странами. Президент Украины остановился на ключевых приоритетах дальнейшего оборонного сотрудничества, отметив необходимость усиления украинской системы ПВО.
С Послом Канады Наталью Цмоц были обсуждены договоренности, достигнутые во время недавнего визита Президента Украины в Канаду, который в очередной раз подтвердил особое партнерство между двумя странами.
Во время встречи с Послом Эстонской Республики Зеленский поблагодарил Эстонию за непоколебимую и предметную поддержку Украины во время полномасштабной российской агрессии.
Со своей стороны Посол Аннели Кольк отметила, что для нее честь работать в Украине и находиться сегодня среди украинцев, она мечтала об этом.
Общаясь с Послом Словении Матеей Превольшек, Глава Украинского государства отметил значительную помощь со стороны этой страны, прежде всего 10 пакетов оборонной поддержки, а также гуманитарную помощь, оказанную с начала широкомасштабной российской агрессии.
В ходе встречи с Послом Венгрии Анталом Хеизером Владимир Зеленский выразил надежду на участие венгерского руководства во втором Международном саммите по продовольственной безопасности.
Поздравляя с назначением нового Посла ЕС в Украине Катарину Матернову, Президент отметил, что евроинтеграция является одним из ключевых приоритетов для нашей страны, очень важной для всего украинского общества – и для гражданских, и для военных.
"У нас есть вызов, но очень приятный для нас – начать переговоры по поводу будущего членства в ЕС", – отметил Владимир Зеленский.
- Напомним, 21 июня президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты новых послов Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.
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