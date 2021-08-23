Зеленский поднял государственный флаг в географическом центре Украины
Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага в географическом центре Украины - селе Марьяновка, Черкасской области
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"В 30-ю годовщину восстановления независимости, мы его поднимем здесь - в географическом центре Украины. Это арт-объект, где расположено 25 стальных крыльев, что олицетворяют наши 24 области и наш Крым", - сказал президент.
Флаги торжественно были подняты в Ривне, Луцке, Тернополе, Харькове, Запорожье и других городах Украины.
"Флаг - наставник, что нас мотивирует, когда мы его видим. Это наш ангел-хранитель, развевается в небе так ярко, чтобы бог не забывал о нас", - сказал Зеленский.
Он добавил, что флаг вызывает самую разнообразную палитру эмоций.
"Гордость - когда наш флаг освобождал десятки городов и сел на Донбассе, благодарность - когда наш флаг помогал тушить пожары в Турции и Греции, вера в жизнь - когда наш флаг помогал бороться с COVID-19 в Италии, слезы - когда наш флаг сопровождает в рай защитников Украины, радость - когда наш флаг развевается на Олимпийских играх, Эвересте, Монблане и даже в космосе ", - подытожил президент.
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага.
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