Зеленский примет участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе

Об этом сообщает Офис президента .



В саммите примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, а также лидеры государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства.



В рамках визита в Брюссель Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран ЕС и стран-партнеров, руководством Евросоюза и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



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