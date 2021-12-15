Зеленский примет участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Владимир Зеленский едет в Брюссель на шестой саммит Восточного партнерства, который состоится 15-16 декабря
Об этом сообщает Офис президента .
В саммите примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, а также лидеры государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства.
В рамках визита в Брюссель Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран ЕС и стран-партнеров, руководством Евросоюза и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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