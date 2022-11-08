Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 в онлайн-формате
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который состоится 15-16 ноября на Бали в Индонезии
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
Он отметил, что президент Украины точно примет участие в саммите, вероятнее всего в онлайн-формате.
"В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", – сказал Никифоров.
- 8 ноября стало известно, что Белый дом выступает за участие Украины в предстоящем саммите G20, даже если на нем будет представлена РФ.
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