Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

Он отметил, что президент Украины точно примет участие в саммите, вероятнее всего в онлайн-формате.

"В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", – сказал Никифоров.

8 ноября стало известно, что Белый дом выступает за участие Украины в предстоящем саммите G20, даже если на нем будет представлена РФ.