Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

Зеленского пригласил лично лично премьер-министр Японии Фумио Кишида.

"Господин премьер-министр Кишида пригласил меня принять участие в саммите "Группы семи", который запланирован на май в городе Хиросима. Принял приглашение для участия в онлайн-формате", - сказал Зеленский.