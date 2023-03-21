Зеленский примет участие в саммите G7 в мае
Владимир Зеленский в мае примет участие в саммите G7, который будет проходить в Хиросиме (Япония). Присутствовать президент будет в онлайн-формате
Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.
Зеленского пригласил лично лично премьер-министр Японии Фумио Кишида.
"Господин премьер-министр Кишида пригласил меня принять участие в саммите "Группы семи", который запланирован на май в городе Хиросима. Принял приглашение для участия в онлайн-формате", - сказал Зеленский.
- Премьер-министр Японии Фумио Кишида 21 марта прибыл в Украину. В рамках визита он, в частности, посетил изувеченную российскими оккупантами Бучу Киевской области.
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