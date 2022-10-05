10 дней назад журналисты обнародовали российский паспорт судьи Верховного Суда Бориса Львова. Служба безопасности Украины подтвердила: паспорт настоящий. И этот факт Львов скрыл, когда избирался на должность.

Казалось бы, идет жестокая война, один из руководителей судебной ветви соврал о наличии двойного гражданства, соврал о своих связях с РФ, которые могут служить основанием для контактов с врагом и от которых он давно должен был отречься. 21 из судей Верховного Суда выступили против Львова и поддержали его увольнение с должности.

Что еще нужно? Ведь если Львова лишат гражданства указом президента, как это сделал Владимир Зеленский в отношении бывшего руководителя штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, то полномочия Львова автоматически будут остановлены.

Но здесь становится очевидно, что Зеленский применяет Закон не для всех, а только для тех, кто ему не нравится. Корбана лишили гражданства тайным указом, и основания лишения не обнародованы, нет паспорта другой страны, не предъявлены доказательства. То есть относительно Корбана Зеленский решительно нарушил закон, а вот по Львову, где как раз законные основания есть, президент решительно молчит вообще. Хотя случай здесь как раз требует решений.

Очевидно, что это часть кулуарных договоренностей во власти, всех деталей которых мы не знаем. Какой закон и какая справедливость может быть в государстве, если в руководстве органа, отвечающего за обеспечение справедливости, нарушается Закон и сами судьи становятся над Законом?

О каком авторитете государства может идти речь, если гарант Конституции не принимает необходимые меры?

Подскажем президенту, что он должен действовать последовательно, если он заявил, что будет лишать украинского паспорта лиц с двойным гражданством, он должен начинать именно с госслужащих, которые скрыли российский паспорт.

Чтобы напомнить президенту о его обязанностях, нужно подписать эту петицию относительно Львова, там уже 18 тысяч человек подписалось, нужно добавить еще.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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