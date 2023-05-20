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Зеленский прилетел в Японию на саммит G7

20 мая, 2023 суббота
10:03
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму, где примет участие в саммите G7

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Самолет с президентом Украины приземлился в городе Хиросима, где проходит саммит "Большой семерки".

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", - написал Зеленский.

По данным Kyodo, Зеленский как гость примет участие в сессии лидеров G7 по миру и стабильности. Он также планирует провести переговоры с председательствующим на саммите премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

Согласно источникам, президент Украины также рассматривает возможность посетить музей Хиросимы, где задокументированы разрушения, вызванные атомной бомбой в 1945 году и положит венок к мемориалу жертвам ядерного взрыва.

Кишида пригласил Зеленского на саммит G7 во время визита в Украину 21 марта.

В последний раз Зеленский посетил Японию в октябре 2019 года, когда принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито в Токио и провел переговоры с тогдашним премьер-министром Синдзо Абе.

Япония
Владимир Зеленский
G7
Война с Россией
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