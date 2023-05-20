Зеленский прилетел в Японию на саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму, где примет участие в саммите G7
Об этом Зеленский написал в Twitter.
Самолет с президентом Украины приземлился в городе Хиросима, где проходит саммит "Большой семерки".
"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", - написал Зеленский.
По данным Kyodo, Зеленский как гость примет участие в сессии лидеров G7 по миру и стабильности. Он также планирует провести переговоры с председательствующим на саммите премьер-министром Японии Фумио Кишидой.
Согласно источникам, президент Украины также рассматривает возможность посетить музей Хиросимы, где задокументированы разрушения, вызванные атомной бомбой в 1945 году и положит венок к мемориалу жертвам ядерного взрыва.
Кишида пригласил Зеленского на саммит G7 во время визита в Украину 21 марта.
В последний раз Зеленский посетил Японию в октябре 2019 года, когда принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито в Токио и провел переговоры с тогдашним премьер-министром Синдзо Абе.
- 19 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский отправится на саммит G7 в Японию, где встретится с лидером США Джо Байденом.
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