Зеленский приказал военным освободить Юг, - Резников

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

Издание сообщает, что Украина накапливает боевую силу и западное оружие, чтобы деоккупировать Юг.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент дал поручение главнокомандующему войском разработать планы. После этого генеральный штаб выполняет домашнее задание и говорит, что для достижения цели нам нужно то и то. Это моя работа. Я пишу письма коллегам в страны-партнеры", - рассказал Резников.

8 июля вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей южных областей срочно эвакуироваться.

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