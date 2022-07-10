Зеленский приказал военным освободить Юг, - Резников
Президент приказал украинским военным вернуть оккупированные территории на Юге Украины, которые важны для экономики страны
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.
Издание сообщает, что Украина накапливает боевую силу и западное оружие, чтобы деоккупировать Юг.
"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент дал поручение главнокомандующему войском разработать планы. После этого генеральный штаб выполняет домашнее задание и говорит, что для достижения цели нам нужно то и то. Это моя работа. Я пишу письма коллегам в страны-партнеры", - рассказал Резников.
- 8 июля вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей южных областей срочно эвакуироваться.
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