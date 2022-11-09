Зеленский приказал создать 4 военные администрации в Херсонской области
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании 4 военных администраций в Херсонской области
Об этом сообщает официальный сайт ОПУ .
"Постановляю образовать: Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района; Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района; Каховскую городскую военную администрацию Каховского района; Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района", - говорится в сообщении.
Указ Зеленского действует с сегодняшнего дня, 9 ноября.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
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