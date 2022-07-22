Об этом говорится в указе №525/2022, обнародованном на сайте Офиса президента.

"Образовать Приморскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области", - говорится в документе.

Кроме того, Зеленский приказал Генеральному штабу ВСУ осуществить все меры в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", связанные с образованием военной администрации.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский создал Геническую городскую военную администрацию в Херсонской области.

4 июля президент Владимир Зеленский издал указ об образовании 14 военных администраций в Донецкой области.

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