Зеленский приказал образовать Приморскую городскую военную администрацию в Запорожье
Президент Владимир Зеленский приказал создать Приморскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области
Об этом говорится в указе №525/2022, обнародованном на сайте Офиса президента.
"Образовать Приморскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области", - говорится в документе.
Кроме того, Зеленский приказал Генеральному штабу ВСУ осуществить все меры в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", связанные с образованием военной администрации.
Указ вступает в силу со дня его обнародования.
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