Зеленский приказал наносить максимальные потери российским захватчикам

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залежный.



"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам. "В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым", - сообщил он.

По словам Залужного, Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, дают отпор попыткам противника прорвать границу. Пока ситуация контролируемая и российские войска несут потери.

Он также добавил, что в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ.

"Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Потерь среди защитников Украины пока нет. Мы на своей земле и не сдадим ее! Вместе к победе!", - подчеркнул Залужный.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb