Зеленский приказал наносить максимальные потери российским захватчикам
Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Зеленский отдал приказ украинским военным наносить максимальные потери захватчикам
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залежный.
"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам. "В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым", - сообщил он.
По словам Залужного, Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, дают отпор попыткам противника прорвать границу. Пока ситуация контролируемая и российские войска несут потери.
Он также добавил, что в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ.
"Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Потерь среди защитников Украины пока нет. Мы на своей земле и не сдадим ее! Вместе к победе!", - подчеркнул Залужный.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГПСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение РФ с мировыми лидерами .
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение .
- Также город Счастье (Луганская обл), атакованный российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов .
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