Зеленский пригласил в Украину премьера Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его приехать с визитом
Об этом передает ОПУ.
"Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Мы будем всегда помнить это проявление солидарности и поддержки Украины", - сказал Зеленский.
Он отметил настроенность Украины на развитие добрососедских отношений с Венгрией на основе взаимоуважения и конструктивного диалога.
Также Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку Венгрией суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, в частности, участие Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы.
Представители обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по всем вопросам, которые сейчас есть в повестке дня.
Зеленский пригласил Виктора Орбана посетить Украину с визитом.
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