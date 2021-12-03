Зеленский пригласил в Украину премьера Венгрии

Об этом передает ОПУ.

"Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Мы будем всегда помнить это проявление солидарности и поддержки Украины", - сказал Зеленский.

Он отметил настроенность Украины на развитие добрососедских отношений с Венгрией на основе взаимоуважения и конструктивного диалога.

Также Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку Венгрией суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, в частности, участие Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Представители обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по всем вопросам, которые сейчас есть в повестке дня.

Зеленский пригласил Виктора Орбана посетить Украину с визитом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb