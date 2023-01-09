Зеленский пригласил в Киев новоизбранного президента Словении

Об этом сообщил Зеленский на официальном телеграмм-канале.

Как отметил Зеленский, во время телефонного разговора он обсудил с Наташей Пирц Мусар оборонное сотрудничество, а также пригласил его присоединиться к реализации формулы мира.

"Поблагодарил за поддержку европейской интеграции Украины. Пригласил в Киев с визитом", - добавил Зеленский.

Президентские выборы в Словении в ноябре выиграла Наташа Пирц Мусар – юрист, ранее представлявшая интересы супруги экс-президента США Дональда Трампа, Мелании Трамп.

22 декабря Наташа Пирц Мусар на торжественном заседании парламента приняла присягу президента

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