Зеленский пригласил в Киев новоизбранного президента Словении
Владимир Зеленский провел первый разговор с недавно избранным президентом Словении Наташей Пирц Мусар
Об этом сообщил Зеленский на официальном телеграмм-канале.
Как отметил Зеленский, во время телефонного разговора он обсудил с Наташей Пирц Мусар оборонное сотрудничество, а также пригласил его присоединиться к реализации формулы мира.
"Поблагодарил за поддержку европейской интеграции Украины. Пригласил в Киев с визитом", - добавил Зеленский.
- Президентские выборы в Словении в ноябре выиграла Наташа Пирц Мусар – юрист, ранее представлявшая интересы супруги экс-президента США Дональда Трампа, Мелании Трамп.
- 22 декабря Наташа Пирц Мусар на торжественном заседании парламента приняла присягу президента
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