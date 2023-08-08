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Зеленский пригласил премьера Нидерландов на саммит Крымской платформы

8 августа, 2023 вторник
23:15
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

"Я пригласил Марка, господина премьер-министра, принять участие в саммите нашей Крымской платформы на уровне лидеров – этот саммит состоится уже 23 августа", – сказал он.

Как отметил президент, одной из ключевых тем разговора с премьер-министром Нидерландов была защита украинцев от российских оккупантов.

"Подробно обсудили, как усилить наших воинов на передовой и дать больше безопасности нашим городам и селам, всей нашей земле. Готовим новые оборонные пакеты, и я благодарен за это и лично Марку, и всем в Нидерландах – каждому и каждому, кто с Украиной. Готовим усиление нашей авиации современными самолетами, и именно Нидерланды могут стать лидерами по вопросу о F-16 для Украины", – отметил Зеленский.

Также, по его словам, с Марком Рютте обсудили, как можно детализировать на двустороннем уровне гарантии безопасности для Украины, озвученные в декларации "Большой семерки", к которой присоединились Нидерланды.

Владимир Зеленский добавил, что провел совещание по содержательному наполнению политики возвращения – именно по Крыму, его реинтеграции.

"Очевидно, что после освобождения Крыма от оккупации туда вернутся и экономические возможности, и личная безопасность для людей, и ощущение реальной свободы, которой там нет уже с 14-го года. Но все это не должно быть просто абстрактным - под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание. Как самая нормальная жизнь возвращается. Что именно это означает для Крыма и для всех наших людей. Это должно быть для всех понятно. Шаг за шагом мы делаем деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной", - подчеркнул он.

Что такое Крымская платформа

Крымская платформа – это международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма, консультационно-координационный формат, созданный по инициативе президента Украины. Целью платформы является повышение эффективности международного реагирования на длительную оккупацию Крыма, ответы на рост угроз безопасности, усиление международного давления на кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Группы поддержки Крымской платформы созданы в Парламентской ассамблее НАТО, сеймасе Литвы и сейме Латвии.

В 2021 году в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве приняли участие 46 международных делегаций. Он собрал представителей всех стран НАТО и ЕС. На саммите "Крымская платформа" была принята совместная декларация о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации.

В 2022 году участие во втором саммите "Крымской платформы" приняли около 60 иностранных стран и организаций, в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Полный список гостей до последнего не разглашали по соображениям безопасности.

В этом году саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве в гибридном формате. Он будет иметь две главные задачи, в том числе то, что никаких мирных переговоров без Крыма невозможны.

7 августа Владимир Зеленский рассказал, что в этом году Украина готовит не только саммит Крымской платформы на уровне лидеров, но и парламентское измерение Крымской платформы, которое состоится осенью

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