Об этом президент Украины заявил во время выступления в Палате депутатов Люксембурга.



"Я приглашаю вас посетить нашу столицу, Киев, чтобы мы могли в деталях обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Будем рады услышать и ваше выступление в нашем парламенте – в Верховной Раде Украины", - сказал Зеленский.

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