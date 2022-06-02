Зеленский пригласил премьера Люксембурга выступить с речью в Верховной Раде
Владимир Зеленский пригласил Ксавье Бетеля, премьер-министра Люксембурга, посетить Киев и обсудить дальнейшее сотрудничество
Об этом президент Украины заявил во время выступления в Палате депутатов Люксембурга.
"Я приглашаю вас посетить нашу столицу, Киев, чтобы мы могли в деталях обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Будем рады услышать и ваше выступление в нашем парламенте – в Верховной Раде Украины", - сказал Зеленский.
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