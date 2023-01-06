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Зеленский пригласил премьер-министра Японии Кишиду посетить Украину

6 января, 2023 пятница
15:43
Мир

Президент Владимир Зеленский 6 января провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и пригласил его посетить Украину

Об этом сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский.

Во время разговора с Кишидой Зеленский поздравил Японию с началом председательства в G7. Он поблагодарил страну за мощные генераторы и трансформаторы, которые помогут украинцам справиться с тяжелой зимой.

"Поблагодарил его страну за мощные генераторы и трансформаторы, которые помогут сотням тысяч украинцев оставаться в тепле и со светом. Пригласил принять участие в реализации формулы мира", - написал Зеленский.

Издание CNN добавляет, что Кишида во время телефонного разговора получил от Зеленского приглашения посетить Киев.

"Украинское правительство пригласило ключевых чиновников крупных стран посетить Киев, и я также получил приглашение", - сказал он журналистам.

Премьер-министр Японии пообещал рассмотреть возможность визита в Киев в зависимости от "разных обстоятельств", однако окончательного решения пока нет.

Также Кишида пообещал и дальше поддерживать Украину в борьбе с Россией, поскольку Япония играет "активную роль" как глава G7, и решительно осудил РФ за ее постоянные нападения на Украину.

  • 2 января стало известно, что премьер-министр Японии Кишида Фумио намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского участвовать в онлайн-формате в саммите G7.

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