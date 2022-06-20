Зеленский пригласил представителей Африканского Союза посетить Украину и анонсировал политико-экономическую конференцию "Украина – Африка"
Президент Украины пригласил представителей Африканского Союза посетить наше государство, чтобы возобновить связи на двустороннем уровне, а также начать подготовку к политико-экономической конференции "Украина – Африка"
Об этом Владимир Зеленский сказал , выступая на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза.
"Я приглашаю вас посетить наше государство уже сейчас, чтобы возобновить наши связи на двустороннем уровне. И предлагаю уже начать готовить – по нашему общему желанию – большую политико-экономическую конференцию "Украина – Африка", – сказал Зеленский.
Он отметил, что утверждена стратегия развития отношений Украины с государствами Африки, благодаря чему будет активизирован диалог со всеми странами континента, а также в ближайшее время заработает специальный представитель Украины по делам Африки.
"Я хочу, чтобы мы полностью понимали друг друга и взаимодействовали без посредников – ради наших общих интересов. А то, что такие интересы есть, – совершенно очевидно после 24 февраля. Потому что от стабильности в Украине и в нашем регионе зависит стабильность ваших стран.
По моему поручению готовится первое в истории нашего государства региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Конечно, мы должны развивать и межпарламентский диалог. Для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Верховной Рады Украины", – добавил Зеленский.
Он подчеркнул, что между Украиной и Африкой есть довольно давние связи, в частности в экономической и в образовательной сферах. Кроме того, Зеленский напомнил о вкладе Украины в поддержание мира на Африканском континенте, отметив, что до 24 февраля более 300 украинских "голубых шлемов" выполняли задачи в составе шести миссий ООН. Украинский национальный контингент, в частности 18-й отдельный вертолетный отряд, был важной частью Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.
"И именно на этой основе взаимоотношений, которые существовали многие годы, мы должны построить новую политическую историю", - сказал Зеленский.
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