Об этом Владимир Зеленский сказал , выступая на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза.

"Я приглашаю вас посетить наше государство уже сейчас, чтобы возобновить наши связи на двустороннем уровне. И предлагаю уже начать готовить – по нашему общему желанию – большую политико-экономическую конференцию "Украина – Африка", – сказал Зеленский.

Он отметил, что утверждена стратегия развития отношений Украины с государствами Африки, благодаря чему будет активизирован диалог со всеми странами континента, а также в ближайшее время заработает специальный представитель Украины по делам Африки.

"Я хочу, чтобы мы полностью понимали друг друга и взаимодействовали без посредников – ради наших общих интересов. А то, что такие интересы есть, – совершенно очевидно после 24 февраля. Потому что от стабильности в Украине и в нашем регионе зависит стабильность ваших стран.

По моему поручению готовится первое в истории нашего государства региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Конечно, мы должны развивать и межпарламентский диалог. Для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Верховной Рады Украины", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что между Украиной и Африкой есть довольно давние связи, в частности в экономической и в образовательной сферах. Кроме того, Зеленский напомнил о вкладе Украины в поддержание мира на Африканском континенте, отметив, что до 24 февраля более 300 украинских "голубых шлемов" выполняли задачи в составе шести миссий ООН. Украинский национальный контингент, в частности 18-й отдельный вертолетный отряд, был важной частью Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

"И именно на этой основе взаимоотношений, которые существовали многие годы, мы должны построить новую политическую историю", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский во время выступления на саммите проекта "Триморье" заявил , что Украина должна стать участницей инициативы "Трех морей"

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