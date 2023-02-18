Зеленский пригласил Орбана в Украину, - ОП
В Офисе президента подтвердили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил приглашение посетить Украину: чиновники надеются на визит
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
На саммите ЕС 9 февраля Виктор Орбан и Владимир Зеленский провели встречу: премьер Венгрии первый пожал президенту Украины руку.
Как утвердил заместитель руководителя ОП, в ходе обсуждения премьер и президент обсуждали евроинтеграционный путь Украин, тогда Владимир Зеленский и пригласил Виктора Орбана в Киев.
"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и, в частности, волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить", - сказал журналистам Игорь Жовква.
- Напомним, 24 декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.
- После саммита ЕС 9 февраля Виктор Орбан пообещал дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку Украины, однако призвал как можно быстрее прекратить войну.
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