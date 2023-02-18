Зеленский пригласил Орбана в Украину, - ОП

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

На саммите ЕС 9 февраля Виктор Орбан и Владимир Зеленский провели встречу: премьер Венгрии первый пожал президенту Украины руку.

Как утвердил заместитель руководителя ОП, в ходе обсуждения премьер и президент обсуждали евроинтеграционный путь Украин, тогда Владимир Зеленский и пригласил Виктора Орбана в Киев.

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и, в частности, волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить", - сказал журналистам Игорь Жовква.