Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

"Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина и Великобритания на сегодняшний день достигли лучших отношений, но все равно еще имеют потенциал "для того, чтобы увеличить сотрудничество и принести больше пользы нашим обществам".

"Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", – добавил Зеленский.

Впоследствии он добавил, что во время разговора с Риши Сунаком "договорились написать новую главу украино-британских отношений, однако сюжет неизменен – полная поддержка перед лицом российской агрессии".

"Я ценю, что первый звонок премьер-министра состоялся именно в Украине. И всегда благодарен народу Великобритании за поддержку", - подчеркнул Зеленский.

20 октября предыдущий премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке с должности.

24 октября стало известно, что новым премьером станет Риши Сунак . А уже 25 октября король Великобритании Чарльз III принял отставку Лиз Трасс и поручил Риши Сунаку сформировать новое правительство.

Владимир Зеленский приветствовал Риши Сунака с назначением и пожелал ему "успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром".

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