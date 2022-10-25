"Ценю, что первый звонок премьера Британии был в Украину": Зеленский пригласил Риши Сунака посетить Киев
Владимир Зеленский поговорил с новоизбранным премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и пригласил его посетить Украину
Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.
"Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться", – сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина и Великобритания на сегодняшний день достигли лучших отношений, но все равно еще имеют потенциал "для того, чтобы увеличить сотрудничество и принести больше пользы нашим обществам".
"Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", – добавил Зеленский.
Впоследствии он добавил, что во время разговора с Риши Сунаком "договорились написать новую главу украино-британских отношений, однако сюжет неизменен – полная поддержка перед лицом российской агрессии".
"Я ценю, что первый звонок премьер-министра состоялся именно в Украине. И всегда благодарен народу Великобритании за поддержку", - подчеркнул Зеленский.
- 20 октября предыдущий премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке с должности.
-
24 октября стало известно, что новым премьером станет Риши Сунак . А уже 25 октября король Великобритании Чарльз III принял отставку Лиз Трасс и поручил Риши Сунаку сформировать новое правительство.
-
Владимир Зеленский приветствовал Риши Сунака с назначением и пожелал ему "успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.63
Покупка 39.63Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 38.25Продажа 39.33
- Актуальное
- Важное