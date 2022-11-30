Зеленский пригласил Маска навестить Украину, чтобы показать последствия российской войны
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена Илона Маска посетить Украину, чтобы увидеть ущерб, нанесенный российскими войсками
Об этом пишет The New York Times .
Сообщается, что в среду 30 ноября Владимир Зеленский во время интервью по видеосвязи обратился к Илону Маску, который в прошлом месяце предложил мирный план для Украины, предусматривавший отдать наши территории России.
"Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами... После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить", - сказал Зеленский.
В издании написали, что во время интервью с Эндрю Россом Соркиным видеосвязь оборвалась, а когда возобновилась, то интервьюер пошутил, что Маск мог каким-то образом прервать связь.
"Я вас слышу. Самое главное, что мистер Маск нас услышит", - добавил Зеленский.
- Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска,- "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
- Позже Маск после серии провокационных твитов по условиям для установления мира между Украиной и РФ заявил, что он все еще на стороне нашего государства.
- 6 октября Илон Маск отметил, что некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство, и добавил карту электоральных предпочтений за 2012 год.
- 12 октября в Одессе убирали фото Илона Маска из билбордов, которых благодарили за поддержку Украины.
- 24 октября Маск заявил, что Starlink будет работать в Украине, даже если Пентагон откажется его финансировать.
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