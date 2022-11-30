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Зеленский пригласил Маска навестить Украину, чтобы показать последствия российской войны

30 ноября, 2022 среда
19:37
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена Илона Маска посетить Украину, чтобы увидеть ущерб, нанесенный российскими войсками

Об этом пишет The New York Times .

Сообщается, что в среду 30 ноября Владимир Зеленский во время интервью по видеосвязи обратился к Илону Маску, который в прошлом месяце предложил мирный план для Украины, предусматривавший отдать наши территории России.

"Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами... После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить", - сказал Зеленский.

В издании написали, что во время интервью с Эндрю Россом Соркиным видеосвязь оборвалась, а когда возобновилась, то интервьюер пошутил, что Маск мог каким-то образом прервать связь.

"Я вас слышу. Самое главное, что мистер Маск нас услышит", - добавил Зеленский.

  • Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска,- "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
  • Позже Маск после серии провокационных твитов по условиям для установления мира между Украиной и РФ заявил, что он все еще на стороне нашего государства.
  • 6 октября Илон Маск отметил, что некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство, и добавил карту электоральных предпочтений за 2012 год.
  • 12 октября в Одессе убирали фото Илона Маска из билбордов, которых благодарили за поддержку Украины.
  • 24 октября Маск заявил, что Starlink будет работать в Украине, даже если Пентагон откажется его финансировать.

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война с Россией
Илон Маск
Владимир Зеленский
воєнні злочини Росії
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2022, среда
30 ноября
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