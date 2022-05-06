Зеленский пригласил канцлера Германии приехать в Украину 9 мая: это может быть сильным политическим шагом

Об этом Зеленский сообщил, выступая перед представителями британского аналитического центра Chatham House.

"Что касается господина Шольца, я считаю, что ему нужно приехать (в Украину, - ред.). Я его неоднократно приглашал. Он мог бы сделать этот сильный политический шаг, приехав сюда 9 мая. Я не буду объяснять - думаю, вы должны понимать, почему. Иногда в истории мы должны делать определенные шаги ради нашего единства, даже если есть какой-то холод в отношениях", - сказал Зеленский.

Он добавил, что передал свое приглашение Шольцу в разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Отметим, что разговор Зеленского со Штайнмайером состоялся вчера, 5 мая.

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