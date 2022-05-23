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Зеленский пригласил иностранный бизнес переходить из РФ в Украину и призвал приобщаться к восстановлению городов и отраслей

23 мая, 2022 понедельник
13:58

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международный бизнес покинуть российский рынок и воспользоваться исторической возможностью и взять "шефство" над восстановлением одного из украинских городов, общин или отраслей

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время выступления из-за видеосвязи на Давосском экономическом форуме.

"С нашей стороны мы предлагаем каждой компании, покидающей российский рынок, продолжить деятельность в Украине", - отметил он.

Президент отметил, что, кроме вхождения на украинский рынок, в таком случае бизнес получит доступ к значительно большей аудитории европейских потребителей. А бренды таких компаний только усилятся, поскольку реально поддержат защиту свободы, считает Зеленский.

Он также пригласил международные компании поучаствовать в восстановлении страны после войны, создав таким шагом особый исторический прецедент.

"Объем работ – колоссальный. Есть более $0,5 трлн убытков. Десятки тысяч объектов разрушены, нужно отстроить целые города и отрасли. И мы предлагаем специальную исторически весомую модель восстановления, когда у государств-партнеров, городов-партнеров или компаний- партнеров будет возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом, общиной или отраслью", – указал президент Украины.

Такой исторической возможностью уже изъявили желание воспользоваться Британия, Дания, ЕС.

По мнению президента, такая модель послевоенного восстановления позволит сделать его быстрым и эффективным, не только привлечь лучших мировых специалистов, но и стать самой большой после Второй мировой войны возможностью для экономического скачка.

Зеленский также выразил надежду, что на запланированной на июнь 2022 года международной конференции в Лугано государства-партнеры Украины и большинство ведущих мировых компаний сформируют свои пакеты предложений.

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война с Россией
Владимир Зеленский
востановление Украины
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