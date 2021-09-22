Зеленский пригласил генсека ООН в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем
Об этом сообщил Зеленский в Twitter.
"Во время встречи поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целесности. Призвал генсека ООН усилить поддержку "Крымской платформы". Пригласил Антониу Гутерриша должен посетить Украину", - написал президент Украины.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Владимир Зеленский провели переговоры о саммите Украина-ЕС , который запланирован на 12 октября.
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