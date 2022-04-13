Зеленский пригласил эстонских специалистов присоединиться к работе общей группы, которая будет расследовать военные преступления армии РФ в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу и парламенту Эстонии призвал их государство и специалистов присоединиться к работе совместной группы, созданной для расследования военных преступлений российской армии на территории Украины
Об этом он сказал во время обращения.
"Приглашаю ваше государство, ваших специалистов присоединиться к работе совместной группы, которая создана для расследования военных преступлений российской армии на территории Украины. Техническая и экспертная поддержка незаменима сейчас, когда количество военных преступлений достигает уже десятков тысяч. Это расстрелы мирных людей, пытки, изнасилования , подрыв больниц, бомбардировка роддомов, сожжение складов с едой, артиллерийские обстрелы укрытий, в которых прячутся дети... Нет такого преступления, которое не совершили бы российские солдаты за 49 дней этого вторжения. Все эти военные преступления мы обязательно расследуем и установим всех виновных и найдены их сколько бы времени нам не понадобилось на это. Если будем делать это совместно с вами и другими европейскими государствами, то сможем значительно быстрее это сделать. Вспомните, большинство сталинских палачей так и не отплоили за все, что наделали, мы можем привлечь к ответственности новое поколение российских палачей", - сказал Зеленский.
- Отметим, 13 апреля в Киев на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским направляются Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.
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