Зеленский пригласил Байдена посетить Украину "в ближайшие дни"

По мнению Зеленского, это может понизить уровень угрозы нового российского вооруженного вторжения и сберечь суверенитет Украины. Об этом идет речь в сообщении Офиса президента, передает Еспресо.TV.



"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и способствует деэскалации", - подчеркнул президент Украины.



Зеленский также поблагодарил Байдена за всестороннюю поддержку со стороны американского государства и народа.



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Кроме того, стороны обсудили важные текущие вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики. Во время разговора Зеленского с Байденом речь шла и о текущей ситуации на границах Украины и о степени готовности к защите от агрессора.



"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - в безопасности и под надежной защитой", - сказал Байдену Зеленский.



Отдельно президент Украины, как отмечается, обратил внимание на необходимость членства Украины в НАТО, что станет надежным залогом безопасности.

Перед этим Белый дом обнародовал свою версию содержания разговора между двумя президентами.





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