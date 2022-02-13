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Зеленский пригласил Байдена посетить Украину "в ближайшие дни"

13 февраля, 2022 воскресенье
22:25
война с Россией

Во время телефонного разговора между украинским и американским главами государств Владимиром Зеленским и Джо Байденом, который состоялся вечером 13 февраля 2022 года, президент Украины пригласил своего коллегу посетить Украину с визитом. И как можно скорее

По мнению Зеленского, это может понизить уровень угрозы нового российского вооруженного вторжения и сберечь суверенитет Украины. Об этом идет речь в сообщении Офиса президента, передает Еспресо.TV.

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и способствует деэскалации", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также поблагодарил Байдена за всестороннюю поддержку со стороны американского государства и народа.

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Кроме того, стороны обсудили важные текущие вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики. Во время разговора Зеленского с Байденом речь шла и о текущей ситуации на границах Украины и о степени готовности к защите от агрессора.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - в безопасности и под надежной защитой", - сказал Байдену Зеленский.

Отдельно президент Украины, как отмечается, обратил внимание на необходимость членства Украины в НАТО, что станет надежным залогом безопасности.



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Джо Байден
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