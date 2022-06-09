Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоане, сообщает итальянское издание La Reppublica.

По его словам, впервые на союзническом саммите выступят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.

"На встрече "так или иначе" присутствует президент Украины Владимир Зеленский", - приводятся слова Джоане в статье.

Он также подчеркнул, что данный саммит станет "действительно преобразующим".

Отметим, что сейчас в ЕС начались самые масштабные в истории учения сил ПВО НАТО под названием "Наследие Рамштайна". Они проходят на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии и собрали 17 стран Альянса.

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