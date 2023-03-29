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Обзор

Зеленский приглашает Си Цзиньпина в Украину, бои у ЗАЭС усиливаются, в США обнаружили российского студента-шпиона. Мировые СМИ об Украине 29 марта

Юрий Мартынович
29 мартa, 2023 среда
21:45
Мир про Украину

В фокусе международных изданий, как Украина изгоняет пророссийское духовенство из Киево-Печерского монастыря, также призыв европейских стран к Big Tech блокировать ложные новости, направленные на подрыв поддержки Украины, и призыв президента Украины Владимира Зеленского, который пригласил своего китайского коллегу Си Цзиньпина в Украину

Об этом и не только мировые СМИ писали 29 марта:

The New York Times:

Журналисты The New York Times написали о том, что европейские страны призывают Big Tech блокировать лживые новости, направленные на подрыв поддержки Украины. Открытое письмо восьми премьер-министров призывает руководителей компаний, включая Meta, принять меры "против дезинформации, которая подрывает наш мир и стабильность".

На фоне растущего беспокойства относительно коварных последствий дезинформации из России, премьер-министры восьми европейских стран, включая Украину, Молдову и Польшу, подписали открытое письмо с просьбой к исполнительным директорам крупных компаний социальных медиа принять более агрессивные шаги, чтобы остановить распространение лживых новостей на своих платформах.

Также The New York Times написали репортаж о том, как разрушенная металлургическая промышленность Украины активизировала свои военные усилия. Заводы по производству чугуна и стали производили бронежилеты, шлемы и бронепластины для транспортных средств. Металлурги рисковали своей жизнью, выкатывая тяжелую технику в начале войны, чтобы помочь физически заблокировать наступление России.

"В темноте огромного металлургического комбината "Запорожсталь" хрипит высокая доменная печь, словно гигантские черные легкие, вдыхая куски железной руды, энергетического угля и известняка, смешивая их при температурах, достигающих нескольких тысяч градусов, с обогащенным кислородом воздухом, а потом выдыхая пар и расплавленный металл", – пишут журналисты.

Кроме этого в The New York Times написали репортаж о том, как среди развалин и взрывов некоторые украинцы отказываются покидать дома. В Авдеевке, как и в Бахмуте и других опустошенных местах на передовой, большинство жителей давно уехали, но есть воздержавшиеся. Когда начинается обстрел, люди, оставшиеся в разрушенной Авдеевке, почти не содрогаются. В этом разрушенном городе на востоке Украины стук русской артиллерии раздается каждую минуту или две.

Politico:

В Politico написали о том, что Украина изгоняет пророссийское духовенство из Киево-Печерского монастыря. "Этот шаг произошел на фоне большого раскола между украинскими православными церквями", – отмечают американские журналисты.

В среду истек срок, когда 1000 обитателей монастыря должны покинуть то, что было их домом, из-за усиленного политического беспокойства, что некоторые из них были слишком близки к Москве и были российскими пятыми колонистами. Полиция осмотрела отъезжавшие транспортные средства, чтобы убедиться, что ни в одном из них не было более 800 икон, крестов и других бесценных артефактов, хранящихся в религиозном комплексе.

Также в Politico написали статью о том, что в Украине еще есть место нейтралитету. Выступая перед Конгрессом Соединенных Штатов через 11 дней после террористических нападений на Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 году, тогдашний президент Джордж Буш четко дал понять, что пора выбирать. "Каждая нация, в каждом регионе сейчас должна принять решение. Либо ты с нами, либо с террористами". С точки зрения пострадавшей нации такой черно-белый ультиматум казался разумным — хотя и менее разумным, когда война против Аль-Каиды превратилась во вторжение США в Ирак, не одобренное ООН. И это расширение войны с террором в известной степени объясняет, почему некоторые страны Глобального Юга, обеспокоенные двойными стандартами Запада, сейчас не желают выбрать сторону в войне России против Украины.

Кроме того, в Politico написали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в среду пригласил своего китайского коллегу Си Цзиньпина в Украину, что может стать первым прямым общением двух лидеров с начала тотальной войны России против Украины.

"Мы готовы видеть Си здесь", - сказал Зеленский в интервью американскому информационному агентству Associated Press в поезде в Киев, добавив, "я хочу с ним поговорить".

Несмотря на то, что он является ключевым союзником России, Си пытался позиционировать Пекин как мирного посредника между Москвой и Киевом в последние месяцы, что вызвало критику со стороны официальных лиц ЕС и НАТО, подвергших сомнению способность Китая действовать как нейтральный посредник.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о том, как Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера озвучивает сообщение об авианалетах в Украине. Марк Хэмилл, наиболее известный как Люк Скайуокер из фильмов "Звездные войны", одолжил свой знаменитый голос популярному украинскому приложению для уведомлений о воздушных налетах, присоединившись к постоянно растущему списку знаменитостей, поддерживающих воюющую нацию.

Также в The Washington Post написали о том, что приехавший в США на обучение бразильский студент был российским шпионом. Согласно федеральному обвинению и западным службам безопасности, выпускника университета Джона Хопкинса Виктора Феррейру разоблачили как оперативника ГРУ Сергея Черкасова.

BBC:

В BBC написали, что по словам православных священнослужителей они останутся в историческом монастыре в столице Украины Киеве, несмотря на запланированное правительством выселение сотен священников, монахов и студентов. Печерская лавра является резиденцией Украинской православной церкви, отколовшейся от Московского патриархата. Но украинские чиновники подозревают, что некоторые из высшего духовенства поддерживали связи с церковью в Москве, что те отрицают.

Украинское правительство, которому принадлежит огромный монастырь 11 века с видом на реку Днепр, говорит, что решение было принято после того, как комиссия выявила многочисленные нарушения договора аренды комплекса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также в BBC написали, что россияне повышают цены на аренду в Дубае. Арендная плата выросла во всех сегментах, включая квартиры. Стремительный рост стоимости аренды усиливает снижение стоимости жизни для экспатриантов, являющихся основой экономики страны. Около 90% из примерно 10 миллионов жителей ОАЭ являются иностранцами.

The Guardian:

В The Guardian написали, что организация ООН по ядерному надзору утверждает, что бои вблизи украинской АЭС "усиливаются". Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждает, что военные действия вокруг Запорожья угрожают "крупной ядерной аварией, которая не пощадит никого".

CNN:

В CNN написали о словах президента США, мол, усилия по укреплению мировой демократии работают. Президент Джо Байден обратился ко Второму саммиту за демократию в среду из Белого дома, опираясь на то, что он назвал "постоянным обязательством своей администрации способствовать развитию демократии по всему миру", где он стремился заверить участников, что демократические институты работают.

Байден возглавлял виртуальный саммит в Вашингтоне, посвященный борющейся с глобальными вызовами демократии, призывая демократии продолжать объединяться в глобальных вызовах.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали о том, что в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям МОК предложил никого не устраивающий компромисс.

Также в Gazeta Wyborcza написали о том, что, несмотря на войну в Украине, Венгрия по мере своих возможностей укрепляет энергетические отношения с Россией . Будапешт пообещал Москве оградить российскую атомную промышленность от санкций ЕС. В то время как большинство стран ЕС после нападения России на Украину решили стать независимыми от российских энергоносителей, Венгрия пошла в противоположном направлении и усиливает энергетические отношения с государством, которым руководит Путин.

Кроме того, в Gazeta Wyborcza написали, что белорусы организуют акцию протеста против российского ядерного оружия. 2 апреля белорусы, вынужденные покинуть свою страну и поселиться на Подляшье, будут протестовать против размещения ядерного оружия в Беларуси. Это будет еще одна акция протеста под белорусским консульством.

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