Зеленский приехал в Донецкую область, где состоится заседание СНБО
Президент Владимир Зеленский начал поездку в Донецкую область
Об этом сообщает Офис президента .
Зеленский встретится с военнослужащими, которые несут службу в зоне ООС.
В Донецкой области под председательством Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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