Зеленский приехал к пограничникам в Херсонскую область: провел совещание и вручил награды

Об этом говорится на сайте президента .

Президент обсудил ситуацию и условия службы пограничников Украины в зонах боевых действий, особенно в Херсонской области. Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал о службе, достижениях и проблемах.

"Большую работу делаете, большую службу несете - крепкую службу. 20 лет, из которых почти 10 лет - это война против оккупанта. Я хочу поблагодарить вас за ваше служение Украине и украинцам. Хочу поблагодарить ваших родителей за то, что воспитали таких мужественных людей, а вашим женам, мужчинам, близким пожелать быть рядом с вами. Хочу поблагодарить их за то, что придают вам это мужество", - подчеркнул Зеленский.

Фото: сайт президента

Президент призвал пограничников беречь себя и своих товарищей.

Они почтили минутой молчания всех бойцов сил обороны и безопасности Украины, погибших в борьбе с российскими оккупантами.