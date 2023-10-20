Зеленский приехал к пограничникам в Херсонскую область: провел совещание и вручил награды
20 октября во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделение пограничного отряда и поздравил военнослужащих с 20-летием создания Управления разведки ГПСУ
Об этом говорится на сайте президента .
Президент обсудил ситуацию и условия службы пограничников Украины в зонах боевых действий, особенно в Херсонской области. Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал о службе, достижениях и проблемах.
"Большую работу делаете, большую службу несете - крепкую службу. 20 лет, из которых почти 10 лет - это война против оккупанта. Я хочу поблагодарить вас за ваше служение Украине и украинцам. Хочу поблагодарить ваших родителей за то, что воспитали таких мужественных людей, а вашим женам, мужчинам, близким пожелать быть рядом с вами. Хочу поблагодарить их за то, что придают вам это мужество", - подчеркнул Зеленский.
Фото: сайт президента
Президент призвал пограничников беречь себя и своих товарищей.
Они почтили минутой молчания всех бойцов сил обороны и безопасности Украины, погибших в борьбе с российскими оккупантами.
- Напомним, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили продвижение наших защитников на фронте.
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