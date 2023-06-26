Зеленский приехал к бойцам на Бердянском направлении и вручил им награды

Об этом говорится в официальном интернет-представительстве президента.

Сообщается, что президент ознакомился с работой командно-наблюдательного пункта третьего батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Глава государства заслушал доклад командующего Оперативно-тактической группировкой "Донецк" генерал-лейтенанта Юрия Содоля о текущей оперативной ситуации на этом участке фронта. Были обсуждены отдельные вопросы формирования корпуса морской пехоты.

Фото: Интернет-представительство президента

Кроме того, Зеленский пообщался с военными, участвовавшими в освобождении населенных пунктов на Бердянском направлении и вручил им государственные награды. Звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" получил заместитель командира батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады майор Сергей Дудин.

Отмечается, что майор неоднократно участвовал в отражении атак противника, в составе подразделения и лично уничтожал вражескую технику и живую силу, участвовал в удачных штурмах, которые сам же спланировал, освобождал от российской оккупации земли Херсонщины. Во время боевых действий получил ранение. После лечения сразу вернулся в строй.

"Очень приятно быть сегодня здесь. Особенно приятно приветствовать третий батальон Отдельной президентской бригады. Спасибо вам за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу. Свободу для каждого и каждой из нас. Хочу вас поблагодарить, наградить, пожать руки и пожелать победы. Берегите себя! Сохраните свои жизни – сохраните Украину", - сказал глава государства.

Фото: Интернет-представительство президента