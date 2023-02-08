Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном и Шольцом

В Елисейском дворце Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Видео встречи обнародовали в телеграмм-канале Зеленского.

Во время совместной пресс- конференции Владимир Зеленский отметил, что приехал во Францию, "чтобы усилить наше континентальное единство", а также чтобы поблагодарить за поддержку, ведь "искренность формирует альянсы, а благодарность сцементирует их".

Украинский президент добавил, что Украине сейчас нужно оружие для мира, чтобы остановить войну, которую развязала Россия, а у Франции и Германии есть потенциал, чтобы изменить ситуацию.

"Именно так я вижу сегодня наши переговоры. Все очевидно: чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир" , – сказал Зеленский.

"Украина умеет быть сильной и благодарной, наши друзья умеют быть принципиальными и искренними. Верю, что сегодня мы усилим наше оборонное, санкционное и политическое единство, и именно поэтому я сейчас здесь", - добавил он.

Как сообщило ранее издание The Guardian, после визита в Великобританию в среду, 8 февраля, Владимир Зеленский прилетел в Париж. Самолет с украинским президентом приземлился в аэропорту "Орли". Его встретил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Как отмечает издание, в Париже Зеленский должен встретиться с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцом.