Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном и Шольцом
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию прибыл во Францию
В Елисейском дворце Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Видео встречи обнародовали в телеграмм-канале Зеленского.
Во время совместной пресс- конференции Владимир Зеленский отметил, что приехал во Францию, "чтобы усилить наше континентальное единство", а также чтобы поблагодарить за поддержку, ведь "искренность формирует альянсы, а благодарность сцементирует их".
Украинский президент добавил, что Украине сейчас нужно оружие для мира, чтобы остановить войну, которую развязала Россия, а у Франции и Германии есть потенциал, чтобы изменить ситуацию.
"Именно так я вижу сегодня наши переговоры. Все очевидно: чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир" , – сказал Зеленский.
"Украина умеет быть сильной и благодарной, наши друзья умеют быть принципиальными и искренними. Верю, что сегодня мы усилим наше оборонное, санкционное и политическое единство, и именно поэтому я сейчас здесь", - добавил он.
Как отмечает издание, в Париже Зеленский должен встретиться с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцом.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы". Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины.
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