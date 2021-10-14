Зеленский прибыл в зону ООС и посетит передовую, - ОПУ
Президент Владимир Зеленский прибыл в район проведения Операции объединенных сил с рабочей поездкой
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области", - говорится в сообщении.
Верховный главнокомандующий посетит передовые позиции Объединенных сил и осуществит визит в Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Кроме того, Зеленский ознакомится с объектами, которые строят по программе "Большая стройка".
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