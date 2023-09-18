Зеленский прибыл в США и рассказал о программе визита

Об этом Зеленский сообщил в telegram .

"США. Нью-Йорк. Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего – поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам. Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН.

"И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их", - отметил президент Украины.

Он также рассказал о программе визита и анонсировал встречу с президентом США Джо Байденом.

"В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - рассказал Зеленский.