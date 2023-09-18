Зеленский прибыл в США и рассказал о программе визита
В понедельник, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США
Об этом Зеленский сообщил в telegram .
"США. Нью-Йорк. Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего – поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам. Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи", - написал Зеленский.
Он подчеркнул, что территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН.
"И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их", - отметил президент Украины.
Он также рассказал о программе визита и анонсировал встречу с президентом США Джо Байденом.
"В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - рассказал Зеленский.
- 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский 21 сентября встретится с президентом США Джо Байденом .
- 18 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский проведет в Нью-Йорке двустороннюю встречу с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное