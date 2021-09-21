Зеленский прибыл в США

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. Также запланированы встречи президента с лидерами других государств и представителями международных организаций. Кроме того, Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

