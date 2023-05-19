Об этом Зеленский написал в телеграмме.

"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры", – пишет украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что приоритетом является возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, всех пленных и незаконно депортированных, а также обеспечение энергетической безопасности следующего зимнего периода.

В то же время, президент считает важной поддержку членов саммита Лиги арабских государств относительно формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств.

"Еще один приоритет - защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами - Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, - мусульмане", - подытожил Зеленский.