Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы выступить на саммите Лиги арабских государств
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о визите в Саудовскую Аравию, встречу с принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и выступление на саммите
Об этом Зеленский написал в телеграмме.
"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры", – пишет украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что приоритетом является возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, всех пленных и незаконно депортированных, а также обеспечение энергетической безопасности следующего зимнего периода.
В то же время, президент считает важной поддержку членов саммита Лиги арабских государств относительно формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств.
"Еще один приоритет - защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами - Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, - мусульмане", - подытожил Зеленский.
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