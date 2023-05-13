Зеленский прибыл в Рим

Об этом глава украинского государства проинформировал у себя в телеграм-канале в 11:24 по Киеву.

"Рим. Встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском", - говорится в сообщении Зеленского.

"Важный визит для победы Украины", – добавил он.

Владимир Зеленский уже в Риме.

В римском аэропорту Чампионо его встретил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

"Италия приветствует президента Украины Владимира Зеленского. Мы подтверждаем наши обязательства перед украинским народом в защите свободы и демократии", - написал Таяни у себя в твиттере в 11:38, приобщив фото встречи Зеленского.

Справка

Последний раз Зеленский и Папа Франциск виделись в феврале 2020 года. Тогда во время посещения Рима украинский президент просил понтифика содействовать освобождению заключенных и приглашал его посетить Украину.

Папа Франциск до сих пор ни разу не был в Украине. После 24 февраля 2022 г. он заявляет, что должен побывать в Украине одновременно с визитом в Россию, но российская сторона выступает против этого.