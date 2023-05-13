Зеленский прибыл в Рим
В субботу, 13 мая 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский встретится в Риме с руководством Италии, а также посетит Ватикан, где у него состоится первая с момента полномасштабного вторжения РФ встреча с Папой Франциском
Об этом глава украинского государства проинформировал у себя в телеграм-канале в 11:24 по Киеву.
"Рим. Встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском", - говорится в сообщении Зеленского.
"Важный визит для победы Украины", – добавил он.
Владимир Зеленский уже в Риме.
В римском аэропорту Чампионо его встретил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.
"Италия приветствует президента Украины Владимира Зеленского. Мы подтверждаем наши обязательства перед украинским народом в защите свободы и демократии", - написал Таяни у себя в твиттере в 11:38, приобщив фото встречи Зеленского.
Справка
Последний раз Зеленский и Папа Франциск виделись в феврале 2020 года. Тогда во время посещения Рима украинский президент просил понтифика содействовать освобождению заключенных и приглашал его посетить Украину.
Папа Франциск до сих пор ни разу не был в Украине. После 24 февраля 2022 г. он заявляет, что должен побывать в Украине одновременно с визитом в Россию, но российская сторона выступает против этого.
- Перед этим, напомним, Папа Римский Франциск заявил об участии в секретной миротворческой миссии в Украине, чтобы покончить с войной, а также для возвращения депортированных оккупантами украинских детей.
- В воскресенье, 14 мая, Владимир Зеленский встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии. Также он проведет переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и даст пресс-конференцию.
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