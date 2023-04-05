Об этом сообщил руководитель бюро международной политики при канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

"Президент Зеленский уже пересек государственную границу, она находится на территории Польши", - сообщил Пшидач в среду утром.

В канцелярии президента Польши рассказали, что после того, как гостей официально приветствует польский президент Анджей Дуда и его супруга, лидеры двух стран проведут переговоры в президентском дворце. После этого последуют переговоры делегаций.

По словам чиновника, которого цитирует PAP, переговоры будут касаться "всего спектра польско-украинских отношений, начиная с политики политики безопасности". По его словам, планируется поднимать и исторические вопросы.

В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров также подтвердил визит.

"Президент Украины и первая леди начали официальный визит в Польшу. В программе визита Владимира Зеленского – в частности, переговоры с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, подписание двусторонних документов", – написал он.

Зеленский также встретится с представителями польского бизнеса в рамках украинско-польского бизнес-форума, маршалками сейма и сената, волонтерами и спасателями, а также с мэрами приграничных с Украиной городов.

В 18:00 запланировано совместное выступление Анджея Дуды и Владимира Зеленского. По словам Никифорова, вечером Владимир Зеленский обратится к полякам и украинцам, проживающим в Польше, с большой речью.

В свою очередь, в канцелярии президента Польши заверили, что все службы должным образом подготовлены к организации такого визита и он должен быть безопасным.

Это первый визит президента Зеленского в Варшаву за время полномасштабной войны, который был анонсирован заранее.