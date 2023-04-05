Зеленский прибыл в Польшу, где встретится с Дудой
Утром 5 апреля президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где запланированы переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой
Об этом сообщил руководитель бюро международной политики при канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
"Президент Зеленский уже пересек государственную границу, она находится на территории Польши", - сообщил Пшидач в среду утром.
В канцелярии президента Польши рассказали, что после того, как гостей официально приветствует польский президент Анджей Дуда и его супруга, лидеры двух стран проведут переговоры в президентском дворце. После этого последуют переговоры делегаций.
По словам чиновника, которого цитирует PAP, переговоры будут касаться "всего спектра польско-украинских отношений, начиная с политики политики безопасности". По его словам, планируется поднимать и исторические вопросы.
В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров также подтвердил визит.
"Президент Украины и первая леди начали официальный визит в Польшу. В программе визита Владимира Зеленского – в частности, переговоры с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, подписание двусторонних документов", – написал он.
Зеленский также встретится с представителями польского бизнеса в рамках украинско-польского бизнес-форума, маршалками сейма и сената, волонтерами и спасателями, а также с мэрами приграничных с Украиной городов.
В 18:00 запланировано совместное выступление Анджея Дуды и Владимира Зеленского. По словам Никифорова, вечером Владимир Зеленский обратится к полякам и украинцам, проживающим в Польше, с большой речью.
В свою очередь, в канцелярии президента Польши заверили, что все службы должным образом подготовлены к организации такого визита и он должен быть безопасным.
Это первый визит президента Зеленского в Варшаву за время полномасштабной войны, который был анонсирован заранее.
- 10 февраля после ряда визитов в Европе, по дороге в Украину, Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой: лидеры обсудили предстоящий саммит НАТО и военную помощь.
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