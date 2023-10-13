Зеленский прибыл в Одессу: узнал о защите энергообъектов и подготовке к зиме

Об этом он сообщил в Telegram.

"Провел совещание с военным руководством, руководителями правоохранительных органов и областными властями по ситуации в городе и области. В центре внимания – подготовка к зиме, защита наших людей, инфраструктуры и энергетики от российского террора", - написал Зеленский.

"Подробно обсудили подготовку к отопительному сезону, защиту объектов энергетики, последствия российских обстрелов портовой инфраструктуры, потребности системы ПВО", - добавил он.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал главу государства, что регион готов к зимнему периоду, подготовлены котельные, теплосети, объекты водоснабжения, образовательные заведения, уточняет пресс-служба президента . Проработаны вопросы обеспечения соответствующих объектов генераторами и защиты электроподстанций.

"Командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа доложил об оперативной обстановке в зоне ответственности. В частности, он проинформировал главу государства о попытках России сорвать гражданское судоходство и действиях Украины для предотвращения этого, о специальных операциях в Черном море для борьбы с российскими носителями ракет", – говорится в сообщении.

Что известно об отопительном сезоне в Украине

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов.

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода. В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал бизнес и простых украинцев уже сейчас готовиться к возможным блэкаутам из-за вероятных массированных атак РФ.

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