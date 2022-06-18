Зеленский прибыл в Николаевскую область
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Николаевскую область, посетил места попадания российских снарядов в гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что провел совещание по важным вопросам региона и наградил руководителей области
Об этом информирует в телеграме президент Украины Владимир Зеленский .
Владимир Зеленский вместе с командой Офиса осмотрели разрушенное ракетным ударом здание Николаевской ОГА и провели заседание.
"Совещание по важным вопросам региона. Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам с суши и моря. Не прекращаем работать для победы", - написал Зеленский.
Президент Украины наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, орденом "За мужество" ІІІ степени - городского голову Николаева Александра Сенкевича, а также звание бригадного генерала получил полковник Андрей Гнатов.
- Населенные пункты Баштанского и Николаевского районов и областной центр продолжают обстреливать российские оккупанты. Только за последние сутки, 18 июня, ранены 22 человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное