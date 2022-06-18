Об этом информирует в телеграме президент Украины Владимир Зеленский .

Владимир Зеленский вместе с командой Офиса осмотрели разрушенное ракетным ударом здание Николаевской ОГА и провели заседание.

"Совещание по важным вопросам региона. Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам с суши и моря. Не прекращаем работать для победы", - написал Зеленский.

Президент Украины наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, орденом "За мужество" ІІІ степени - городского голову Николаева Александра Сенкевича, а также звание бригадного генерала получил полковник Андрей Гнатов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что президент с командой обсудили состояние экономики и способы решения инфраструктурных вопросов Николаевской области. "Восстановление водоснабжения Николаева, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода российскими обстрелами, - это ключевое. Решение найдем. Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря. Обсудили угрозы с суши, с моря и со стороны непризнанного Приднестровья, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеином. Уделили внимание материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск "Приморье" и их оборонным нуждам. Президент поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания", - написал Ермак. Кроме того, обсудили ситуацию в сельском хозяйстве области: "Сбор урожая этого года - это очень важный процесс, как и обеспечение фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и топливом. Многое зависит от наличия помещений для сохранения зерновых и формирования новых логистических путей". Накануне россияне ударили ракетами по Николаеву: поврежден объект инфраструктуры, есть жертвы, в том числе в результате обстрела погибли два человека, еще 20 человек ранены.

Населенные пункты Баштанского и Николаевского районов и областной центр продолжают обстреливать российские оккупанты. Только за последние сутки, 18 июня, ранены 22 человека.

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