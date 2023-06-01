Зеленский прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 июня, примет участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который принимает Республика Молдова
Об этом он написал в телеграмме .
"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Многие двусторонние встречи. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "петриотов". ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - отметил президент.
Персональное участие Зеленского в саммите не было официально подтверждено до последнего из соображений безопасности. В МВД Молдовы заявляли , что информация об участии Зеленского должна быть засекречена в связи с непосредственной безопасностью президента Украины.
Справка: Европейское политическое сообщество – это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и являющийся платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.
Саммит Европейского политического сообщества
Он проходит 1 июня в замке Мими в селе Булбоаке, примерно в 35 километрах от Кишинева (Молдова). Саммит соберет 50 президентов, премьер-министров и чиновников европейских чиновников.
В частности, участие примут президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
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