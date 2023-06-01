Об этом он написал в телеграмме .

"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Многие двусторонние встречи. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "петриотов". ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - отметил президент.

Персональное участие Зеленского в саммите не было официально подтверждено до последнего из соображений безопасности. В МВД Молдовы заявляли , что информация об участии Зеленского должна быть засекречена в связи с непосредственной безопасностью президента Украины.

Справка: Европейское политическое сообщество – это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и являющийся платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.

Саммит Европейского политического сообщества

Он проходит 1 июня в замке Мими в селе Булбоаке, примерно в 35 километрах от Кишинева (Молдова). Саммит соберет 50 президентов, премьер-министров и чиновников европейских чиновников.

В частности, участие примут президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.