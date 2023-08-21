Зеленский прибыл в Грецию для участия в саммите Украина – Балканы
В понедельник, 21 августа, президент Владимир Зеленский прибыл в Грецию, чтобы принять участие в саммите Украина – Балканы и сделать все возможное для защиты людей
Об этом Зеленский написал в телеграмме .
"Продолжаем визитом в Грецию. Уже прибыли. Повестка дня – все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме", – пишет глава государства.
Украинский лидер встретится с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и делегацией.
Зеленский также примет участие в саммите Украина – Балканы. Где во время совместной встречи с балканскими лидерами будут обсуждаться координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество и безопасность.
Кроме того, глава Украины анонсировал отдельные переговоры по двусторонним вопросам и встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
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