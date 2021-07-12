Зеленский прибыл в Германию и встретился с главой правящей партии ХДС Лашетом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию, в встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом
Об этом сообщает Офис президента Украины .
"Кандидат на пост канцлера от блока ХДС / ХСС поблагодарил главу украинского государства за визит в представительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Берлине сразу после прилета в Германию. Он отметил, что президент Украины был первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым главой ХДС ", - говорится в сообщении.
Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что правительство Германии продолжит политику поддержки Украины.
"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовал единству ЕС по европейской интеграции и членства Украины в НАТО", - сказал Зеленский.
Участники встречи также обсудили развитие торгово-экономического сотредничества, вопросы активизации переговорного процесса в рамках "нормандского" формата и Минских соглашений, запуск "Северного потока-", по которому президент Украины заявил о прямой угрозе энергетической безопасности ЕС.
Также Зеленский и Лашет обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и важность дальнейшей практической поддержки со стороны ЕС, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.
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