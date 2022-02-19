Зеленский прибыл в ФРГ на Мюнхенскую конференцию по безопасности и уже встретился с Джонсоном

Об этом Зеленский сообщил в Instagram.

"Прибыл в Германию. Сегодня – Мюнхенская конференция по вопросам безопасности и переговоры с нашими партнерами и друзьями. Главные вопросы – угрозы у границ Украины. Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем" , – написал Зеленский.

Он отметил, что уже встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира.