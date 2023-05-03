Об этом сообщает канцелярия Президента Финляндии.

"Официальные обсуждения между президентом Нииностио и президентом Зеленским будут касаться оборонной борьбы Украины и поддержки Украины Финляндией, двусторонних отношений между двумя странами и глобальной геополитической ситуации", - говорится в сообщении.

В последний раз лидеры встречались в январе 2023 года, когда президент Финляндии Саули Нииностио посетил Киев.