Зеленский прибыл в Финляндию
В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Финляндии. С коллегой Саули Ниинистё он обсудит вопросы поддержки Украины
Об этом сообщает канцелярия Президента Финляндии.
"Официальные обсуждения между президентом Нииностио и президентом Зеленским будут касаться оборонной борьбы Украины и поддержки Украины Финляндией, двусторонних отношений между двумя странами и глобальной геополитической ситуации", - говорится в сообщении.
В последний раз лидеры встречались в январе 2023 года, когда президент Финляндии Саули Нииностио посетил Киев.
- Власти Финляндии согласовали отправку Украине нового, 15-го пакета военной помощи. Речь идет о различных видах вооружений для обеспечения потребностей европейской тренировочной миссии для украинцев.
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