Зеленский прибыл в Бухарест и планирует встретиться с президентом Румынии: что будут обсуждать
Украинский лидер Владимир Зеленский 10 октября прибыл с официальным визитом в Бухарест. Здесь он встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
Об этом он написал в Telegram .
Зеленский назвал Румынию хорошим соседом, который поддержал Украину в самый трудный момент. Президент отметил, что имеет со своим румынским коллегой "большой спектр тем для переговоров".
"Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии безопасности, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами", - написал Зеленский.
Он выразил уверенность, что этот визит принесет пользу обеим странам.
- Ранее визит Зеленского был анонсирован в канцелярии президента Румынии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное