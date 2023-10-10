Зеленский прибыл в Бухарест и планирует встретиться с президентом Румынии: что будут обсуждать

Об этом он написал в Telegram .

Зеленский назвал Румынию хорошим соседом, который поддержал Украину в самый трудный момент. Президент отметил, что имеет со своим румынским коллегой "большой спектр тем для переговоров".

"Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии безопасности, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами", - написал Зеленский.

Он выразил уверенность, что этот визит принесет пользу обеим странам.