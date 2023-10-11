Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Рамштайна
В среду, 11 октября, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Бельгию на заседание формата "Рамштайн". Лидер государства планирует провести ряд встреч
Об этом сообщил Зеленский в telegram.
По его словам, он посетит штаб-квартиру НАТО. Это будет иметь важное значение для устойчивости Украины этой зимой.
"Проведу встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, министром обороны США Ллойдом Остином", - говорится в сообщении.
Зеленский впервые офлайн примет участие в заседании формата "Рамштайн". Он имеет важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран – участникам этой мощной коалиции.
"Второй раз с начала полномасштабной войны проведу переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Главное – наша общая защита свободы и людей", - добавил Зеленский.
- Владимир Зеленский 10 октября прибыл с официальным визитом в Бухарест. Здесь он встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе встречи было принято "важное решение о подготовке пилотов для F-16".
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