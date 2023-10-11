Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Рамштайна

Об этом сообщил Зеленский в telegram.

По его словам, он посетит штаб-квартиру НАТО. Это будет иметь важное значение для устойчивости Украины этой зимой.

"Проведу встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, министром обороны США Ллойдом Остином", - говорится в сообщении.

Зеленский впервые офлайн примет участие в заседании формата "Рамштайн". Он имеет важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран – участникам этой мощной коалиции.

"Второй раз с начала полномасштабной войны проведу переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Главное – наша общая защита свободы и людей", - добавил Зеленский.