Зеленский прибыл в Берлин
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он прибыл в Берлин
Об этом Зеленский написал в твиттере.
"Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", - пишет президент Украины Владимир Зеленский.
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13 мая во время официального визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства этой страны Джордже Мелони с просьбой о содействии возвращению принудительно вывезенных оккупантами украинских детей.
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Зеленский и Папа Римский Франциск провели разговор о гуманитарной и политической ситуации в Украине, вызванной войной.
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